Klima sistemi bozuldu, uçakta ısı 38 dereceye kadar çıktı, yolcular bayıldı

Bunaltıcı hava bazı yolcuların soyunmasına neden olurken, aralarında Dünya Muaythai Şampiyonasına katılan düzinelerce sporcunun da bulunduğu yolcular, Qatar Airways uçağında klimasız bırakıldıklarını öne sürdü.

Orta Doğu'ya doğru yola çıkmaya hazırlanan uçağın klima sisteminde teknik bir arıza oluştuğu bildirilirken, Yunanistan'da aşırı sıcaklıkla ilgili o gün bir Acil Durum Bülteni yayınlandı.

Yolcuların kalkış için 3 saat bekleyen uçaktan inerek Atina Uluslararası Havaalanı'ndaki terminal binasına dönmelerine izin verildi.

Güney Afrikalı spor terapisti Garth Collins, olayla ilgili birkaç videoyu sosyal medyada paylaşarak, “Qatar Airways, Atina'dan Doha'ya giden QR204 sefer sayılı uçuşta durumu çok kötü idare ediyor. Yolcular 3,5 saat boyunca kapılar kapalı ve klimasız bir şekilde uçakta mahsur kaldı. İnsanlar soyunmaya başladı ve çoğu bayıldı" diye yazdı.