  Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır." ifadesini kaydetti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır
Petro ve Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, Times Meydanı’nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katıldı.

"Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır"

Burada konuşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik önerilerde bulunduğunu aktaran Petro, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki son vetosu diplomasinin tüm ümitlerini yok etti. İnsanlık tarihi bize gösteriyor ki diplomasinin çözümsüz kaldığı bir yerde, bir sonraki aşamaya geçmek gerekiyor." diye konuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır - Resim : 1Petro, Gazze'de yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Soykırım olduğu zaman, insanlığa karşı suç işlenmiş oluyor. Bugün de Yahudilerin yaşadığı soykırım gibi bir sahne yaşanıyor. İnsanlığa karşı bir suç işlendiği için bunun hesabının sorulması gerekiyor. İnsanlar soykırıma karşı her geçen zaman daha güçlü tepki veriyor. Ne İsrail halkıyla ne de Yahudilerle bir sorunumuz var. Hatta çok sayıda Yahudi arkadaşım var."

