Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna'nın TürkAkım saldırısı enerji terörünün devamıdır

Peskov, Ukrayna'nın, TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunmasına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Avrupa’ya son derece yüksek fiyatlarla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sattığına işaret eden Peskov, "(Ukrayna saldırısı) Tüm bunlardan çıkar sağlayan ABD'dir, çünkü istikrarlı bir şekilde Avrupa’ya LNG sevkiyatını artırıyorlar." diye konuştu.

Peskov, Avrupa'nın, yaşanan gelişmelerden zarar görebileceğini anlatarak, "Bu gelişme, Avrupalı tüketiciler için Kuzey Akım boru hattının patlatılması ve diğer çeşitli sabotajların bulunduğu eylemler zincirindeki yeni ve çok tehlikeli bir halkadır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın, "deniz aşırı dostlarından aldığı talimatla" hareket ettiğini belirten Peskov, "Kiev'in Krasnodar'daki istasyona saldırısı uyguladığı enerji terörizminin devamıdır." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna İHA'larla bulunduğu saldırı girişiminin püskürtüldüğünü bildirmişti.

TürkAkım boru hattı, Rus gazının Avrupa'ya taşınmasını sağlayan faal tek boru hattı konumunda bulunuyor.