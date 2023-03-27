Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor

Bankacılık sektörünün sıkıntıya girmesiyle birlikte azalması beklenen kredi genişlemesinin ülkeyi resesyona sokabileceği endişesi güç kazanırken, krizinin genişleme ihtimaline karşın acil durum kredi kanallarının genişletilmesi gündeme geldi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari hafta sonu yaptığı açıklamalarda bankacılık krizinin ülkede resesyon riskini artırdığını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı üyelerin yaptıkları sözle yönlendirmelerde bu sene faiz indirimi konusunun masada olmadığını belirtmesine karşın söz konusu gelişmelerin faiz artışlarını durduracağına yönelik fiyatlamalar ise risk iştahını destekliyor.

Para piyasaları Fed'in sene sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğini fiyatlamaya devam ederken, faiz indirimlerinin haziran ayı itibarıyla başlayacağı öngörülüyor.

Haber akışları önemli olacak

Analistler, bankacılık krizine ilişkin haber akışının hafta boyunca yatırımcıların odağında olacağını kaydederek, Fed üyelerinin konuşmalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

“Rusya’nın kararı sorumsuzca”

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." dedi.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirirdi.