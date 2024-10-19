Kuryeler gelirleri azaldıkça sinir krizi geçiriyor

Çin'de paket servis sektörü 200 milyar dolar büyüklüğünde ve gelir, sipariş hacmi bakımından dünyanın lideri oldu. Uzmanlar, sektörün 2030 yılında 280 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını tahmin ediyor.

CNN, pandemi döneminde sektörün en az iki kat büyüdüğünü belirtirken, Çin’de son dönemde görülen ekonomik sorunlar paket servis sektörünü etkiliyor.

Gelirler azaldı

Hong Kong Politeknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Jenny Chan, kuryelerin çalışma koşullarının giderek kötüleştiğine dikkat çekerek şunları söylüyor:

“Uzun saatler boyunca çalışıyorlar, gerçekten stres altındalar. Dağıtım platformları maliyeti düşük tutmak zorunda olduğundan bu baskı sürecek.”

Chan, ekonomideki kötüleşmenin insanları ucuz yemek siparişlerine yönelttiğini, bunun da komisyon üzerinden kazanç sağlayan kuryelerin gelirlerini azalttığını belirtiyor. Bu da kuryelerin kazançlarını yüksek tutmak için daha uzun saatler çalışması anlamına geliyor.

Kuryeler sinir krizi geçiriyor

Çin'de TikTok'a benzer bir uygulama olan Douyin'de yayımlanan bir video gündem oldu. Paketini teslim etmeye giderken, polis çevirmesine takılan kurye diz çöküp polisten özür diledi.

Başka bir videoda da uygulama üzerinden kötü yorum alan bir kurye, sinir krizi geçirerek telefonunu parçalıyor.

Sektörü iki büyük isim yönetiyor

Çin'de devasa yemek sipariş sektöründe yaklaşık 12 milyon kurye çalışıyor. Bunların bir kısmı milyarder iş insanı Jack Ma'nın kurduğu teknoloji devi Alibaba'nın “Ele.me” uygulamasına bağlı olurken, sektördeki ikinci büyük isim de Çinli iş insanı Wang Şing'e ait “Meituan” oluyor.

Her iki şirketin de gelirleri artıyor. Moto kuryelerin kazançları erirken, Çin Renmin Üniversitesi Çin Yeni İstihdam Araştırma Merkezi verileri, kuryelerin geçen yıl ayda ortalama 6 bin 803 Yuan (yaklaşık 32 bin 800 TL) kazanırken, 5 yıl önce bunun yaklaşık 1000 Yuan (yaklaşık 4 bin 800 TL) daha yüksek olduğunu belirtiyor.