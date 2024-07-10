Kuş gribi vakaları artıyor! 'İnsan sağlığı için tetikte olunmalı'

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ("European Centre for Disease Prevention and Control" - ECDC) direktörü Pamela Rendi-Wagner, yayılan kuş gribi vakalarının ardından "endişe" verici bir tabloyla karşılaşıldığını belirtti.

"İnsan sağlığına yönelik bu tehdidin hafife alınmaması gerektiğini ve tetikte kalarak proaktif olmanın önemli olduğunu” sözlerine ekledi.

Dünyanın dört bir yanındaki çiftliklerde birkaç kuş gribi salgını tespit edilmiş olsa da - Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) çiftliklerden gelen son raporlarla birlikte - insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekildi.

euronews'in haberine göre hastalığın yayılmasının enfekte hayvanlarla ve kontamine alanlarla yakın temas halindekilerle sınırlı olduğu belirtildi.

Kuş gribi nedir?

Kuş gribi, esas olarak kümes hayvanlarında ve yabani su kuşlarında görülen oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır. Konak organizmada ciddi hastalığa veya ölüme neden olabilir. Hastalık yüksek veya düşük patojeni ile ("Highly Pathogenic Avian Influenza" - HPAI ve and "Low Pathogenic Avian Influenza" - LPAI) seyredebilir.

HPAI evcil kümes hayvanları için ölümcül ve birkaç gün içinde tüm sürüleri yok edebiliyor. LPAI ise tipik olarak çok az hastalık belirtisine neden olur veya hiç belirti vermeyebilir.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ("European Food Safety Authority" - EFSA), HPAI salgınının en çok kümes hayvanları arasında coğrafi olarak yayıldığını ve ölü yabani kuşların sayısında artış görüldüğünü bildirdi. Ajans ayrıca virüsten etkilenen kuş türlerinin sayısında da bir artış olduğunu kaydetti.

20 Haziran'dan bu yana mevcut olan en son verilere göre, Avustralya, Çin, Hindistan, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam'da kuş gribi enfeksiyonu olan 14 yeni insan vakası bildirildi. Raporlara göre, vakaların çoğu kümes hayvanlarına veya canlı kümes hayvanı pazarlarına maruz kaldığı belirtildi.