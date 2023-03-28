Kuzey Kore'den nükleer silah kararı

Nükleer Silahlar Enstitüsünden ülkenin nükleer gücü hakkında brifing alan Kim Jong-un, nükleer kapasitenin genişletilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığına göre, Nükleer silahların "her zaman ve her yerde" kullanılması için "kusursuz" hazırlıklar yapılmasıni isteyen Kim, "Nükleer gücümüzün kapsamlı cevap pozisyonunu pekiştirme çalışmalarından asla tatmin olmamalıyız ve nükleer gücü istikrarlı şekilde güçlendirmeyi sürdürmeliyiz." dedi.

Kim, ülkenin nükleer gücünün katlanarak artırılması hedefi doğrultusunda nükleer silah imalatı için uygun nükleer malzeme üretiminin artırılması çağrısı yaptı.

Devlet medyası, ayrıca, ilk kez Kim'in "Hwasan-31" adlı taktik nükleer savaş başlığına benzeyen silahları incelerken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Art arda füze denemeleri

Kuzey Kore son dönemde füze denemeleri konusunda ivmeyi artırdı.

Güney Kore ile ABD'nin 14 Mart'ta başlattığı "Özgürlük Kalkanı" tatbikatına karşı Kuzey Kore, füze denemelerini sürdürüyor.

Kuzey Kore, 22 Mart'ta nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu. Bu tatbikatın 3 bölümden oluştuğu, bunların, nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtilmişti.

Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.

Deneme, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve 23 Mart'ta sona eren "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı sırasında yapılmıştı.

2022'de Kuzey Kore, BM, ABD, AB ve komşu ülkelerden gelen bir dizi yaptırıma karşın 90'dan fazla kıtalar arası balistik füze fırlatarak 1 yılda ateşlediği en yüksek füze sayısına ulaşmıştı.

Pyongyang yönetimi, ay başından bu yana 6, yılbaşından bu yana da 20'yi aşkın füze denemesi yaptı.

Kuzey Kore son olarak 24 Mart'ta denizaşırı kullanılabilecek ve aynı zamanda nükleer kapasiteye sahip "radyoaktif tsunami" oluşturabilecek su altı dronunu test ettiğini duyurmuştu.

KCNA'nın haberine göre, "gizli silah" olarak adlandırılan su altı dronu, Güney Hamgyong kentine bağlı Riwon bölgesinden denize bırakılmıştı.