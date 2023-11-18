Lahor’un havası hayatı zehrediyor

11 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan Pakistan'ın en büyük ikinci şehri Lahor’da hava kirliliği tehlikeli boyutları da aştı. Her ne kadar komşu Hindistan'daki anız yakma faaliyetleri kötüleşen kirliliğin sorumlusu olarak gösterilse de şehir, hızlı sanayileşme, kömür santralleri ve artan araç emisyonlarıyla başa çıkamıyor. Ve hava kirliliğinin önündeki doğal engeller elbirliğiyle ortadan kaldırılmaya devam ediliyor.

Yalnızca geçtiğimiz yıl Lahor'da şehirdeki 2 bin 200'den fazla ağaç kesilerek, havaya salınan büyük miktardaki karbondioksit ve ince parçacıklı maddenin bir kısmını emebilen doğal karbon havuzu ortadan kaldırıldı.

Hava kalitesinin değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Pencap eyaletine bağlı Multan'da hava kalitesi değeri 470, Lahor'da ise 214 olarak kayda geçti. Bu değerler, sırasıyla "tehlikeli" ve “çok sağlıksız” kategorilerinde yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, geçen yıl yaklaşık 60 bin Pakistanlı havadaki yüksek seviyedeki ince partikül maddeden öldü; bu, hava kirliliğinden kaynaklanan dünyadaki en yüksek ölüm oranları arasında yer alıyor.

Federal hükümet şimdi bir dizi yeni önlemleri gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde büyük ölçekli bir ağaç dikme programını açıkladı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Pakistan'da 100 milyondan fazla ağaç dikme sözü verdi.

Yetkililer, önlemler kapsamında, Lahor'da 28 ve 29 Kasım'da yapay yağmur oluşturulması için gerekli hazırlıkların başladığını açıkladı. Bu arada, Lahor genelinde tüm okulların cumartesi günleri kapalı olması, çarşı ve pazarların da 15.00’ten sonra açılması kararlaştırıldı. Pencap'ta daha önce de, 8 Kasım'da, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edilmişti.