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Hava yolu şirketleri, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını uzattı

Uluslararası hava yolları şirketleri, Yemen'de İran destekli Husilerin 4 Mayıs'ta İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını uzattıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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Hava yolu şirketleri, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını uzattı
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İsrail merkezli internet sitesi Calcalist'in haberine göre, Lufthansa Grubu'na bağlı hava yolları Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines, Tel Aviv uçuşlarının askıya alındığı tarihi 11 Mayıs olarak güncelledi.

İtalyan Hava Yolları (ITA) uçuşların askıya alınma kararının 11 Mayıs, Amerikan hava yolu United Airlines 9 Mayıs, Macar hava yolu şirketi Wizz Air ise 8 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Aegean Airlines (Yunanistan), British Airways (İngiltere), Delta Air Lines (ABD) ve Ryanair (İrlanda) ise İsrail'e uçuş yasağını 6 Mayıs'a kadar uzattı.

Öte yandan, İsrail'deki Yedioth Ahronot gazetesi, hava yolu şirketlerinin İsrail'e uçuşları askıya almasının ardından binlerce İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığını belirtti.

Husiler, Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu

Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ile Bacil çimento fabrikasına saldırı düzenlemişti.

Husiler, söz konusu saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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