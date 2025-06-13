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Rusya: İnsansız hava araçlarına karşı yeni lazer sistemi deniyoruz

Rusya, insansız hava araçlarını (İHA) durdurmaya yönelik yeni bir lazer sisteminin başarıyla denendiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya: İnsansız hava araçlarına karşı yeni lazer sistemi deniyoruz
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Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın geliştirdiği yeni lazer sistemine ilişkin bilgilere yer verildi.

"İleri seviye yeni lazer sistemi başarıyla deneniyor"

Açıklamada, Rusya’nın bir bölgesinde kurulan deneme bölgesinde İHA’ların durdurulmasına yönelik ileri seviye yeni lazer sisteminin başarıyla denendiği ve söz konusu sistemin Rus hava savunma sistemine entegre edileceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "özel askeri operasyonun" başlangıcından bu yana havada 80 binden fazla hedefin Rus hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirmişti.

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