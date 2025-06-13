İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı: 20 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli yaşamını yitirdi.
Tel Aviv’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırısıyla eş zamanlı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine de saldırılar düzenledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Nablusi Kavşağı'nda yardım bekleyen sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Kentin kuzeybatısındaki ABD Okulu yakınlarında bir grup sivilin bulunduğu noktaya düzenlenen İsrail saldırısında da bir kişi yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki Ömeri Camisi yakınlarında gerçekleşen İsrail bombardımanında ise bir Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerini ve kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef aldı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Deyr el-Belah kentinde düzenlediği saldırıda yardım bekleyen 9 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail’in Netzarim Koridoru yakınlarındaki sözde insani yardım dağıtım noktalarına yönelik saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Megazi Mülteci Kampı'ndaki Mekki Kavşağı yakınlarında sivillerin toplandığı bir alana düzenlediği topçu saldırısında da 4 Filistinli hayatını kaybetti.