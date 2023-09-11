Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi öldü

Libya'nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hammad, sadece Derne kentinde ölenlerin sayısının 2 binden fazla olduğunu dile getirdi.

Hammad, Derne'deki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi.

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 2,000 kişinin ölümüne yol açan fırtına ve sellerin ardından Libya'ya arama-kurtarma ekibi ve insani yardım içeren üç uçak gönderildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Libya'da meydana gelen kasırga nedeniyle... insani yardım ve arama-kurtarma ekibi içeren üç uçak gönderiyoruz" denildi.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.