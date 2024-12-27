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Lübnan basını yazdı: Esad ailesinden 2 kişi Lübnan'da gözaltına alındı

Lübnan basını, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın kuzeni Dureyd Esad'ın eşi ve kızının Lübnan'dan sahte pasaportlarla çıkmaya çalışırken gözaltına alındığını yazdı.

AA
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Lübnan basını yazdı: Esad ailesinden 2 kişi Lübnan'da gözaltına alındı
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Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esad'ın kuzeni Dureyd Esad'ın eşi ve kızı Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Esed ailesinden ismi açıklanmayan kişilerin sahte Suriye pasaportuyla Lübnan'dan çıkmaya çalıştığı için gözaltına alındığı bildirildi.

Beşşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın oğlu olan Dureyd'in ailesinin daha önce de Lübnan'da mı ikamet ettiği yoksa Esed rejiminin devrilmesinin ardından Lübnan'a geldiği bilinmiyor.

Konuya ilişkin Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Beşşar Esad'ın amcası Rıfat Esed (86), Hafız Esad'ın yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Başta 1982'deki Hama Katliamı olmak üzere işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle hakkında uluslararası mahkemelerce suçlamalar bulunuyor.

Fransa'da 2021'de yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından suçlu bulunan Rıfat Esed 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suriye basınında çıkan haberlerde 2021'de Beşşar Esad'ın af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmişti.

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