Lübnan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin soyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Lübnan'da deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin şiddetinin 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

İsrail basınında yer alan habere göre, depremin İsrail'de de hissedildi.

⚠Preliminary info: M4.2 #earthquake (#زلزال) about 60 km W of #Beirut (#Lebanon) 4 min ago (local time 08:01:18). Updates at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/uTkJZh4o7q