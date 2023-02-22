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Lübnan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Lübnan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin soyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Lübnan'da deprem meydana geldiği bildirildi. 

Depremin şiddetinin 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı. 

İsrail basınında yer alan habere göre, depremin İsrail'de de hissedildi.