Lübnan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Lübnan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin soyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Lübnan'da deprem meydana geldiği bildirildi.
Depremin şiddetinin 4.2 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
İsrail basınında yer alan habere göre, depremin İsrail'de de hissedildi.
⚠Preliminary info: M4.2 #earthquake (#زلزال) about 60 km W of #Beirut (#Lebanon) 4 min ago (local time 08:01:18). Updates at:— EMSC (@LastQuake) February 22, 2023
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