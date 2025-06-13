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İran, İsrail'in saldırısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

İsrail'in İran'a başlattığı geniş kapsamlı saldırıların ardından İran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Haber Merkezi
AA
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İran, İsrail'in saldırısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı
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İran, İsrail'in saldırıları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BMGK'ya gönderdiği acil durum mektubunda, İsrail'in "İran'daki nükleer tesislerine saldırıları ve askeri yetkililere suikastlarını" kınadı.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in bu saldırılarından dolayı sorumlu tutulması için BMGK'ya acil toplantı çağrısı yaptı.

İsrail güvenlik kabinesi dün akşam toplanmış, sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

İsrail'ın saldırısı

İsrail ordusu, İran'da pek çok noktayı vurdu. İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimcileri hedef alındı.

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