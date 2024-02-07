Lufthansa duyurdu: Grev 100 binden fazla yolcuyu etkileyecek

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanları Almanya'daki beş havalimanında greve gitti. Çalışanlara yönelik zam oranı konusunda anlaşılamaması üzerine Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nın (ver.di) çağrısıyla Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin ve Düsseldorf havalimanlarında gerçekleştirilen grev, Almanya saatiyle 04.00'da başladı. Grev, perşembe günü saat 07.10'a kadar sürecek. Grev özellikle Frankfurt ve Münih havalimanlarını etkiliyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, Lufthansa ve iştiraki Air Dolomiti, Frankfurt Havalimanı'na inişleri ya da bu havalimanından kalkışları içeren 600 uçuşun yüzde 90'ına yakınını iptal etti. Münih Havalimanı ise 730 uçuştan 400'ünün etkileneceğini duyurdu. Associated Press haber ajansı, Lufthansa'nın Berlin ve Hamburg havalimanlarından gerçekleştirmeyi planladığı tüm kalkışların iptal edildiğini bildirirken Düsseldorf havalimanında daha ziyade yurt içi uçuşların etkilendiğini aktardı.

Toplamda yaklaşık bin uçuşun yüzde 80 ila yüzde 90'ını iptal eden Lufthansa, grevden 100 bini aşkın yolcunun etkileneceğini açıkladı. Şirket, yurt içi uçuşu iptal olan yolculara tren bileti verecek. Şirket, iptal olan uçuşlara bileti bulunan yolcuları, havalimanlarına gitmemeleri için uyardı.

Grevden Lufthansa'nın iştiraki olan şirketlerin büyük oranda etkilenmeyeceği açıklandı. Bu şirketlerden Eurowings, tüm uçuşlarını planlandığı gibi gerçekleştireceğini belirtti.

Sendikadan yeni uyarı

Ver.di sendikası, Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanları için önerdiği maaş zammını ciddi oranda artırmazsa grevin uzatılacağı uyarısında bulundu.

Frankfurt Havalimanı'ndaki Lufthansa ofisinin önündeki protestoda konuşan Ver.di müzakerecisi Marvin Reschinsky, yer hizmetleri personelinin greve gitme eğiliminin şu an son 20 yıldır olmadığı kadar yüksek olduğunu belirtti. Grevin Lutfhansa yönetimine yönelik ciddi bir mesaj olduğunu ifade eden Reschinsky "Bize meydan okursanız, daha da ileri gidebiliriz" dedi. Ver.di müzakerecisi, "Uçuş personeli ve yer hizmetleri çalışanları arasındaki bu çifte standarda artık bir son verilmeli" diye konuştu.

Zam oranında anlaşılamıyor

Havalimanlarındaki greve, Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik ve Lufthansa Cargo şirketlerinde çalışan yaklaşık 25 bin kişiye yönelik zam oranıyla ilgili şu ana kadar yürütülen görüşmelerde henüz bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle gidildi.

Şirketin şu ana kadar tatmin edici bir teklif sunmadığını belirten ver.di sendikası, Lufthansa yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5 zam talep ediyor. Bu da bir yıllık süre içinde ayda en az 500 euroluk bir artış anlamına geliyor. Ver.di ayrıca Lufthansa bünyesindeki çalışanlara, bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin euro enflasyon telafi ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.

Lufthansa'nın son olarak 23 Ocak'ta, müzakerelerin ikinci turunda yaptığı teklif reddedilmişti. Müzakerelerde bir sonraki tur 12 Şubat'ta Frankfurt'ta yapılacak.

Almanya'da ver.di sendikasının çağrısıyla 1 Şubat'ta da 11 havalimanında yer hizmetleri çalışanları greve gitmişti. Grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) dâhil çok sayıda hava yolu şirketinin uçuşu iptal olmuştu.