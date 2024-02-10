Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák, cinsel istismar davasında hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi sonrası kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine istifa etti.

46 yaşındaki Katalin Novák, Cumartesi günü televizyonda yayınlanan bir mesajla 2022'den bu yana sürdürdüğü cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Novák'ın geçen hafta, Nisan 2023'te devlete ait bir çocuk yurdunda çocuklara yönelik bir dizi cinsel istismarı gizlemekten hüküm giyen bir adama af çıkarmıştı.

Bu kararın ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepki doğurmuştu.

"Novák yaptığı açıklamada "Birçok insanda şaşkınlık ve huzursuzluk yaratan bir af çıkardım. "Bir hata yaptım." dedi.