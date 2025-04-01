  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Macau'da gelirler üst üste ikinci ayda da arttı
Takip Et

Macau'da gelirler üst üste ikinci ayda da arttı

Çin'in Macau özel yönetim bölgesinde kumar gelirleri, üst üste ikinci ayda da artış gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Macau'da gelirler üst üste ikinci ayda da arttı
Takip Et

Macau Oyun Kontrol ve Koordinasyon Bürosu (DICJ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kumar gelirleri mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 19,66 milyar pataca (MOP) olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında gelirler 19,5 milyar MOP olmuştu.

Yılın ilk üç ayında ise gelirler yüzde 0,6 artışla 57,66 milyar MOP seviyesine ulaştı.

Macau, ABD'de bulunan Las Vegas ile birlikte dünyanın en büyük kumar merkezi olarak kabul ediliyor. Macau ciro bakımından dünyanın en büyük kumarhane pazarı.

20 Aralık 1999 tarihine kadar Portekiz'e bağlı sömürge olan Macau, bu tarihten itibaren Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi oldu.

 

 

Dünya
Altında 'Trump' etkisi: ABD'nin altın sevkiyatı fiyatları uçurdu!
ABD'nin altın sevkiyatı fiyatları uçurdu!
ABD Başkanı Trump, ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak
ABD Başkanı Trump, ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak
Milyarder Jeff Bezos, düğünü için Türk otelinin kapısını çaldı
Milyarder Jeff Bezos, düğünü için Türk otelinin kapısını çaldı
ABD'den Suriye açıklaması: Olumlu bir adım olmasını umuyoruz
ABD'den Suriye açıklaması: Olumlu bir adım olmasını umuyoruz
İsrail Maliye Bakanı Smotrich istifa etti
İsrail Maliye Bakanı Smotrich istifa etti
ABD'den Le Pen açıklaması: Kişilerin siyasi süreçlerden dışlanması endişe verici
ABD'den Le Pen açıklaması: Kişilerin siyasi süreçlerden dışlanması endişe verici