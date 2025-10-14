Meclis'te Pervin Buldan'la Turhan Çömez arasında 'Öcalan' gerginliği

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ve DEM Parti arasında 'süreç' tartışması yaşandı.

Meclis'te söz alan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan'ın 'ulaklık' yaptığını söylemesi üzerine başlayan tartışma nedene ile Meclis görüşmesine ara ara verildi.

Turhan Çömez: Teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok

İYİ Partili Turhan Çömez söz alarak Buldan'a şunları söyledi:

Buldan: Bu işi yapıyorsam Türkiye'nin geleceği için yapıyorum



DEM Partili Pervin Buldan ise Turhan Çömez'in konuşmasını keserek "Sizin bu sözlerinizi reddediyorum" dedi. Çömez de "Reddebilirsiniz. Benim konuşmamı kesmeyin." ifadelerini kullandı.

Buldan ise şöyle devam etti:

"Hiç kimse size böyle bir hak veremez. Ben bu kürsüye saygısızlığı, bir insana saygısızlığı asla kabul etmem. Hayır bu sizin hakkınız değil. Bu sizin hakkınız değil. Söz söyleyemezsiniz lütfen. Ben bir iş yapıyorsam ulaklık değil. Ben bir iş yapıyorsam eğer Türkiye'nin geleceği için yapıyorum. Türkiye'nin geleceği için yapıyorum. Bu ülkenin barışı için yapıyorum. Bu ülkenin geleceği için yapıyorum. Birleşime 15 dakika ara veriyorum ve grup başkan vekillerini arkaya davet ediyorum."