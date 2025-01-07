Mekke’yi sel vurdu! Şiddetli yağış şehri felç etti, araçlar sürüklendi

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde sel meydana geldi. Şiddetli yağışın etkisiyle oluşan yağış şehri felç etti.

Suudi Arabistan'ın birçok bölgesinde dolu, gök gürültülü fırtına ve yoğun yağış etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar oluşan akıntıda sürüklendi. Meteoroloji Dairesi, Mekke, Medine ve Cidde'de kırmızı alarm verildiğini duyurdu.

Mekke, Medine ve Cidde'de kırmızı alarm verildi

Mekke'de yollar göle döndü, araçlar sel suyuna kapıldı. Suudi Arabistan Meteoroloji Dairesi, Mekke, Medine ve Cidde'de kırmızı alarm verdi.

Mahsur kalanlar için kurtarma operasyonları sürüyor

Bu seller, özellikle daha önce de sel felaketi yaşayan Cidde'de nadir görülen bir olay değil. Şu anda selde mahsur kalan insanları kurtarmak için operasyonlar yürütülüyor (NTV).