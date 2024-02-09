Meta, Hamaney'in milyonlarca takipçili Instragram hesabını kapattı

Meta, İsrail yanlısı grupların uzun süredir devam eden baskılarının ardından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İngilizce ve Farsça hesaplarını kapattı.

Hamaney'in Farsça hesabının 5,1 milyon, İngilizce hesabını ise 200 binin üzerinde kişi takip ediyordu.

Meta sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Defalarca 'Tehlikeli Kuruluşlar ve Kişiler' politikamızı ihlal ettikleri için bu hesapları kaldırdık" iddiasında bulundu.

İsrail baskı yapmıştı

Meta, söz konusu uygulama uyarınca, "şiddeti öven ya da şiddete başvuran örgüt ya da kişileri" platformlarından çıkarıyor.

İsrail yanlısı gruplar ve İran muhalefeti, özellikle de 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşı sonrası, Hamaney'in sosyal medya hesaplarının yasaklanması için çağrıda bulunuyordu.

Tahran, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırılarla herhangi bir dahli olduğu iddialarını reddediyor.

Bununla birlikte İran dini lideri, sosyal medyada, İsrail'de yaklaşık 1,200 kişinin ölümüne neden olan hadiseyi övmekle suçlandı.

Ancak Ali Hamaney İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına karşı 'Filistin direnişini' ve Yemen'deki Şii Husi grubun, Kızıldeniz'de seyreden gemilere yönelik saldırılarını açıktan destekledi.

2019'da hesabı askıya alınmıştı

Selefi Humeyni'nin 1989'da ölmesinin ardından bu makama gelen Hamaney'in Instagram hesapları 2019'da da askıya alınmış bir süre sonra tekrar iade edilmişti.

Akademisyen ve İran hükümetinin eski danışmanlarından Muhammad Marandi, MEE'ye verdiği demeçte, İsrailli yetkililerin ülkelerinin Gazze'deki eylemlerine verdikleri destek nedeniyle benzer kısıtlamalarla karşılaşmadığını söyleyerek Meta'yı "ikiyüzlülük yapmakla" suçladı.

Marandi, "Ben dahil binlerce İranlının Facebook ve Instagram hesapları askıya alındı ya da silindi. Dolayısıyla bu beklenmedik bir durum değil. Ayetullah Hamaney Filistin'deki direnişi destekleyen ve güçlendiren tek dünya lideridir. Onun suçu bu." diye konuştu.