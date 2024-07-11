Michael Schumacher ve ailesine şantaj! Yılmaz T. tutuklandı

Formula 1 tarihinin efsanevi isimleri arasında yer alan ve geçirdiği kaza sonrası 10 yıldır bitkisel hayatta olan Michael Schumacher'i ve ailesini bar koruması Yılmaz T. 'elimizde fotoğraflarınız var' diyerek tehdit etti. Yakayı ele veren Yılmaz T.'nin Schumacher'e ait mahrem bilgileri ailenin korumalığını yapan Marcus F.'den temin ettiği ortaya çıktı. Yılmaz T. ve Marcus F. şantaj suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuzey Ren-Vestfalya'nın Wülfrath şehrinde yaşayan Marcus F., Schumacher Ailesi tarafından 4 yıl önce işe alındı. İddiaya göre; Marcus F., Ailenin yakın korumalığını yapmasının yanısıra Schumacher'ın özel fotoğrafların dijital ortama aktarılmasından sorumluydu.

Bu içerikler arasında Schumacher'in 29 Aralık 2013'te Méribel'de ( Fransa ) geçirdiği ciddi kayak kazasından sonraki yıllardaki hastane fotoğrafları da yer alıyordu.

Polis şantajcıları takibe aldı

Schumacher'in ofisi ve ailesi ise şantajcının elindeki verilerin gerçekliğini kontrol etmek için e-mail ile kendilerine göndermesini istedi ve bir e-mail adresi verdi.

Yılmaz T., aynı gün yani 11 Haziran'da 30 yaşındaki oğlu Daniel L. üzerinden anonim bir e-posta adresi oluşturup ilk e-mail'i gönderdi. Verilerin gerçekliği kesinleşince Schumacher'in ailesi İsviçre güvenlik birimlerini arayıp ihbarda bulundu. Polis, gerek telefon görüşmeleri gerekse e-mail yazışmaları üzerinden şantajcıları takibe aldı. Yapılan teknik takip sonucu baba ve oğlun Wuppertal'da olduklarını belirledi ve yapılan araştırmada kimliklerini tespit etti.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklandılar

Yılmaz T. ve oğlu Wuppertal'dan Konstanz'a giderken 19 Haziran'da mola vermek için durdukları Gross-Gerau'daki bir süpermarketin otoparkında polisler tarafından yakalandı. Polis, Yılmaz T.'nin ifadesinin ardından Markus F.'yi (52) Wülfrath'taki evinde tutukladı. İkisi de gözaltında tutulurken, Daniel L. kefaletle serbest bırakıldı.