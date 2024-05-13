Microsoft, Fransa'ya 4 milyar Euro yatırım yapacak

Microsoft Başkanı Brad Smith, yaptığı açıklamada, şirketin Fransa'da varlığını genişletmek amacıyla planladığı 4 milyar avroluk yatırımın çoğunluğunun yapay zeka alanına yönlendirileceğini belirtti. Ayrıca, ülkede bir veri merkezi de kuracaklarını aktardı.

ABD merkezli Amazon da Fransa'ya 1,2 milyar avro yatırım yapacağını ve ülkede 3 binin üzerinde istihdam oluşturacağını açıkladı. Amazon, 2010'dan beri Fransa'da 20 milyar Euro'dan fazla yatırım yaptı.

İlaç şirketleri Pfizer ve AstraZeneca da toplamda yaklaşık 1 milyar Euro ile Fransa'da yatırım açıklayan en büyük yatırımcılar arasında yer aldı.

Fransa, ülkeye 15 milyar Euro değerinde yatırım yapılacağını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da bugün başlayacak "Choose France" (Fransa'yı Seç) iş etkinliği kapsamında uluslararası şirketler tarafından ülkeye 15 milyar Euro değerinde yatırım açıklanacağı duyuruldu. Geçen yılki zirvede bu rakam 13 milyar avro olmuştu.

Paris'in bir Avrupa ekonomi merkezi olarak itibarını pekiştirmeyi hedefleyen söz konusu etkinliğe, ABD'nin önde gelen bankaları JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America'nın başkanları da katılıyor.

Fransa, ülkeye daha fazla yabancı yatırım çekmek için dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderlerini her yıl düzenlenen etkinliğe davet ediyor.