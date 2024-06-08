Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve ünlü Youtuber ve dövüşçü Jake Paul, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü ringde karşı karşıya gelecekti. Ancak Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle maç ertelendi.

Mike Tyson'ın antrenman yapamadığı ve maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Tyson konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu."

Efsane isim, "Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul boks maçının yeni tarihi belli oldu. Mike Tyson ile Jake Paul, 15 Kasım 2024 tarihinde Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

57 yaşındaki Mike Tyson, birkaç hafta önce Miami'den Los Angeles'a giden uçakta rahatsızlanmıştı. Uçaktan rahatsızlanmasının ardından boksör, sosyal medya hesabında "Jake Paul'u yenmem gerekmemesine rağmen kendimi yüzde 100 iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.