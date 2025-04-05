Milyarderler iki günde eridi: Dünyanın en zengin yatırımcısı kazandı!

ABD’de Başkan Donald Trump’ın açıkladığı gümrük vergisi tarifeleri dünya piyasalarını karıştırdı. Küresel ticareti ve dünya ekonomisini etkilemesi beklenen vergiler, piyasalarda sert çöküşlere neden oldu.

Trump'ın ithal edilen ürünlere yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getireceğini açıklamasıyla ABD ve AB borsaları öncülüğünde sert düşüşler görüldü. Çin'den de ABD’ye karşılık gelmesi kayıpların hızlanmasına neden oldu.

Piyasalar çöktü

Avrupa’da borsalarda büyük kayıplar yaşarken, petrol fiyatı 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

S&P 500 yaklaşık yüzde 6 düşerek haftayı pandeminin ilk başladığı dönem olan Mart 2020'den bu yana en düşüş seviyeden kapattı. Dow Jones yüzde 5,5 düşerken, Nasdaq da yüzde 5,8 gerileyerek Aralık 2024’deki rekor seviyesinden yüzde 20 geriledi.

Milyarderlerin servetleri de eridi

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yılbaşından bu yana görülen zenginlerin servetlerindeki erimeye bir de son iki günlük çöküş eklenince dünyanın en zenginlerinin içinde “tek bir kişinin” kârlı çıktığı görüldü.

Trump’a verdiği destekle ilk seçildiği ve göreve geldiği dönemde servetine servet ekleyen Elon Musk halen en zengin kişi olarak zirvede yer alırken, kayıpta da ilk sırada geldi. Musk, dün 20 dolar olmak üzere yılbaşından bu yana 130 milyar dolar kaybetti.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, yılbaşından bu yana servetinden 45,2 milyar dolar silerken, sadece dün 7,6 milyar dolar eksildi.

META’nın kurucusu Mark Zuckerberg, 2025 yılının ilk çeyreğinde 28,1 milyar dolar para kaybederken, halen servetinin değeri 179 milyar dolar oluyor.

Geçen yıl dünyanın en zengin insanı olan lüks devi Bernard Arnault ise gerilemeye devam ederken, 18,6 milyar dolar erime yaşadı.

Listenin 5. sırasındaki Bill Gates, “görece” az kayıp yaşarken, son günlerdeki kaybettiği 6,5 milyar dolarla zarar geçti. Gates’in serveti halen 155 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Tek karlı çıkan “yatırımcı”

“Yatırım gurusu” Warren Buffett ise yılbaşından bu yana en zenginler içinde karlı duran tek kişi oldu. Aylar öncesinden nakde dönerek yatırımcıların dikkatini çeken Buffett, yılbaşından bu yana çöküşlerden 12,7 milyar dolar kar yazarak servetini 155 milyar dolar seviyesinde tutuyor.