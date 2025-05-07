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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Atina'ya ziyarette bulunacak

Mısır Devlet Başkanı Sisi, ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya bugün resmi bir ziyarette bulunacak. İki ülkenin aralarındaki stratejik ortaklığa ilişkin ortak bir deklarasyon yayınlaması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Atina'ya ziyarette bulunacak
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, iki ülke arasındaki ilişkileri ve karşılıklı işbirliğini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Mohamed El-Shennawy, Sisi'nin ziyareti sırasında Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüşmelerde bulunacağını belirtti.

Sisi ayrıca Mısır ve Yunanistan arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısında Mısır heyetine liderlik edecek.

Konseyin başta enerji, ticaret ve ekonomik işbirliği olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri daha da güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını görüşeceği bildirildi.

Mutabakat Zaptı imzalanacak

Ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ilişkin ortak bir deklarasyonun yanı sıra, karşılıklı ilgi alanlarında işbirliğini arttırmaya yönelik bir dizi Mutabakat Zaptı imzalanacak.

İki ülke liderinin iki tarafı da ilgilendiren son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağı duyurulurken, Yunanistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaretin ardından Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

2019 yılında Mısır, Yunanistan ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamıştı.

Eylül 2024'te Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Sisi, bu zirvenin ardından Yunanistan ve GKRY liderleriyle üçlü zirve gerçekleştirmişti.

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