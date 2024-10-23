Modi ve Xi beş yılın ardından ilk defa görüştü
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in beş yılın ardından ilk defa bir araya geldi. Görüşme, iki ülkenin 2020'de askerî çatışmaya girmesinin ardından kötüleyen ilişkilerin düzelmeye başladığına işaret ediyor.
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İki lider, Rusya'nın güneybatısındaki Kazan kentinde düzenlenen BRICS zirvesi sırasında görüştü.
Hindistan, Pazartesi günü tartışmalı Himalaya sınırında dört yıldır süren gerilimin çözülmesi için Çin'le anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Hindistan ve Çin'in Batı Himalayalar bölgesindeki ihtilaflı sınır bölgesinde 2020 yılında çatışma çıkmış, 20 Hindistan ve 4 Çin askeri hayatlarını kaybetmişti.
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