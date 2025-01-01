NASA, Güneş Sistemi'nde dokuzuncu bir gezegenin varlığını doğruladı. Bu konuda yıllardır spekülasyonlar ortaya atılıyor ve teoriler yayınlanıyordu.

NTV'nin haberine göre, tarihi keşif, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Konstantin Batygin liderliğinde gerçekleştirildi ve astronomi alanında devrim niteliğinde bir ilerlemeye işaret ediyor.

Neptün’ün yörüngesinin ötesinde yer alan bu yeni gezegen, 2006 yılında cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırılan Plüton ile herhangi bir bağlantıya sahip değil.

Aksine, Dünya’nın kütlesinin 5 ila 10 katı arasında bir büyüklüğe sahip tamamen yeni bir gök cismi.

Gezegenin keşfi nasıl gerçekleşti?

Bu gezegenin varlığı, sistemin en uzak bölgelerinde hareket eden küçük buzlu cisimler olan transneptün cisimlerinin (TNO’lar) davranışları analiz edilerek ortaya çıkarıldı.

Bilim dünyasında dokuzuncu bir gezegen fikri yüzyılı aşkın süredir dolaşıyordu.

Ancak Batygin’in ekibi tarafından sunulan kanıtlar şimdiye kadarki en güçlü kanıtlar arasında yer alıyor.

Araştırmacılar, TNO’lardan gelen verileri analiz ederek, anormal hareket desenlerini incelediler.

Bu hareketler, ancak yakında bulunan büyük bir kütlenin yerçekimsel etkisiyle açıklanabiliyordu.

Bu varsayımsal gezegenin, oldukça eliptik ve aşırı derecede uzak bir yörüngeye sahip olduğu ve mevcut teleskoplarla tespit edilmesinin son derece zor olduğu tahmin ediliyor.

NASA'dan gelişmiş teleskop hazırlığı

Gezegenin doğrudan doğrulanması, uzaklığı ve güneş ışığını çok az yansıtması nedeniyle büyük bir zorluk teşkil ediyor.

NASA, bu engeli aşmak için daha gelişmiş bir teleskop inşa etmeyi ve bu gizemli gök cismine daha yüksek hassasiyetle ulaşmayı planlıyor.

Bir cismin gezegen olarak sınıflandırılması için gerekenler

Her gök cismi gezegen olarak sınıflandırılamaz.

Mevcut yönergelere göre, bir cismin gezegen olarak kabul edilmesi için şu temel kriterleri karşılaması gerekir:

Yörüngeyi Temizleme: Cisim, yörüngesini domine etmeli ve yörüngesini diğer gök cisimleriyle önemli ölçüde paylaşmamalıdır.

Yeterli Kütle: Kendi yerçekimi nedeniyle yuvarlak bir şekle sahip olacak kadar büyük olmalı ve yakınındaki diğer cisimlerin yerçekimsel etkilerinin üstesinden gelebilmelidir.

Bu kriterler, Plüton’un cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırılmasına neden olan standartlarla aynıdır.

Plüton, Kuiper Kuşağı’ndaki diğer cisimlerle yörüngesini paylaştığı için bu standartlara göre gezegen sayılmamaktadır.

Yeni gezegen durumunda ise, onun büyük kütlesi ve TNO’lar üzerindeki yerçekimsel etkisi, gezegen olarak sınıflandırılmasını destekleyen güçlü kanıtlar sunmaktadır.

Keşfedilmeyen gezegenler olabilir

Bu dokuzuncu gezegenin keşfi, yalnızca Güneş Sistemi hakkındaki bilgilerimizi genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda evren anlayışımızı yeniden şekillendiriyor.

Keşif, gezegenlerin oluşumu ve bizim sistemimize benzeyen yıldız sistemlerinin yapısı hakkında önemli ipuçları sağlayabilir.

Ayrıca bu gezegenin incelenmesi, yörünge dinamikleri ve sistemin en uzak bölgelerindeki kütle dağılımı hakkında temel soruları yanıtlamaya yardımcı olabilir.

Bu keşif, Güneş Sistemi’nin daha uzak bölgelerinde henüz bilinmeyen diğer gezegenlerin var olabileceği olasılığını da gündeme getiriyor.