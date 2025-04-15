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NATO Genel Sekreteri Rutte'dan Ukrayna'ya desteğe devam mesajı!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın Odessa kentini ziyaret ederek, adil bir barışa ulaşmak ve caydırıcılığını sağlamak için bu ülkeye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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NATO Genel Sekreteri Rutte'dan Ukrayna'ya desteğe devam mesajı!
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Rutte sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Odessa'yı ziyaret ettiğini duyurdu.

"Ukrayna'ya bugün kendini savunabilmesi, için yardım etmeye devam edeceğiz"

NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin sarsılmazlığını vurgulayan Rutte, "Ukrayna'ya bugün kendini savunabilmesi, gelecekte de saldırıları caydırabilmesi için yardım etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, adil ve kalıcı bir barışı garanti altına almanın Ukrayna'nın desteklenmeye devam edilmesinden geçtiğini ifade etti.

Ukrayna Temas Grubu, 12 Nisan'da Brüksel'deki NATO karargahında toplanmış, ABD'nin çevrimiçi katıldığı toplantıda müttefikler, saldırılarını sürdüren Rusya'ya baskı yapma ve Ukrayna'nın müzakere masasına güçlü pozisyondan oturmasını sağlamak için desteklenmesine devam etme konularında uzlaşmıştı.

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