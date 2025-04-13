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NATO Genel Sekreteri Rutte'den "Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirebileceği" uyarısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın telekomünikasyon uydularını hedef almak üzere uzaya nükleer silahlar yerleştirme planları olduğuna ilişkin uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
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NATO Genel Sekreteri Rutte'den "Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirebileceği" uyarısı
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın uyduları hedef almak amacıyla uzaya nükleer silah yerleştirme planlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Rutte, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın telekomünikasyon uydularının imha edilmesini mümkün kılan anti-uydu silahları geliştirmesinden endişe duyduğunu belirterek, bu gelişmenin Dünya'nın yörüngesinde bulunan ve hem savunma hem de insanların günlük yaşamları için hayati önem taşıyan binlerce uyduyu tehdit edebileceğini bildirdi.

Moskova'nın uyduları hedef almak amacıyla uzaya nükleer silah yerleştirme planlarına ilişkin uyaran Rutte, bu tür eylemlerin "Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin askerileştirilmesini ve yörüngeye nükleer silah yerleştirilmesini" yasaklayan ve Rusya'nın da taraf olduğu 1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması'nı ihlal edebileceğini vurguladı.

"Uzay giderek daha kalabalık, tehlikeli ve öngörülemez hale geldi"

Rutte, Rusya'nın uzay kabiliyetlerini Batı'ya kıyasla "yetersiz" olarak nitelendirerek, “Rusya'nın uzay temelli nükleer yetenek arayışı derin endişelere yol açıyor. Mevcut teknolojileri yetersiz olsa da yörüngede anti-uydu silahları ya da nükleer yüklerin konuşlandırılması, son derece istikrarsızlaştırıcı bir gelişme olacaktır" ifadelerini kullandı.

NATO'nun kara, deniz ve havada olduğu gibi uzayda da caydırıcılık ve savunmasının güçlü olmasının önem teşkil ettiğinin altını çizen Rutte, "Son yıllarda uzay giderek daha kalabalık, tehlikeli ve öngörülemez hale geldi. Uzaydaki rekabetin çok çetin olduğunu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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