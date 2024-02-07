Gazze’de ateşkes sağlanacak mı? Netanyahu’nun yanıtı belli oldu

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ve Hamas arasında dolaylı şekilde devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın esir takasına ilişkin planını reddedebileceğini ima eden Gallant, "Hamas'ın (esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin) cevabı İsrail'in reddedeceği şekilde formüle edilmişti." dedi.

Gallant, Hamas'ın ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin pozisyonunun "savaşın" devam etmesine ve İsrail ordu birliklerinin yakın zamanda Gazze'nin başka bölgelerine sevk edilmesine sebep olacağını iddia etti.

Saldırı emrini duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti.

Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli hayatını kaybetti.