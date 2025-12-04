Netanyahu, yeni MOSSAD Başkanı olarak Askeri Sekreteri Gofman'ı atadı

  1. Ekonomim
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, beş yıllık görev süresini gelecek yıl tamamlayacak olan İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea'nın yerine Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Gofman'ı atadı.

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'ın yeni başkanı belli oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, beş yıllık görev süresini gelecek yıl haziran ayında tamamlayacak olan MOSSAD Başkanı David Barnea'nın yerine Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Gofman'ı atadı.

"Başbakan, Gofman'ın en nitelikli ve uygun aday olduğuna inanıyor"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Gofman son derece seçkin bir subaydır. Savaşın ortasında başbakanın askeri sekreteri olarak atanması, onun olağanüstü profesyonel yeteneklere sahip olduğunu kanıtladı. Göreve hızlı girişinden, savaşın 7 cephesindeki kayda değer katılımına kadar her şeyle" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gofman'ın "tüm istihbarat ve güvenlik ajanslarıyla, özellikle de MOSSAD ile sürekli koordinasyonu sürdürdüğü" belirtilerek, "Başbakan, Tümgeneral Gofman'ın MOSSAD başkanı olarak görev yapacak en nitelikli ve uygun aday olduğuna inanıyor ve ona bu önemli görevde büyük başarılar diliyor" denildi.

Atamanın, Kıdemli Atamalar Danışma Komitesi'nin incelemesine sunulacağı belirtildi.

