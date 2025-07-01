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Netanyahu'nun oğlu İsrail'i terk etti: ABD'ye yerleşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ölüm tehditleri aldığını iddia ederek ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Yair, ABD'ye yerleşme kararı aldığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Netanyahu'nun oğlu İsrail'i terk etti: ABD'ye yerleşecek
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, muhaliflerin kendisine yönelttiği ölüm tehditleri nedeniyle İsrail’den ayrılarak ABD'ye yerleştiğini öne sürdü.

TOV adlı haber platformuna konuşan Yair Netanyahu, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevden alındığı gece yaşanan olayların ardından ülkeyi terk etme kararı aldığını belirtti.

O gece, protestocuların Tel Aviv’deki evinin önünde toplandığını ve bazı kişilerin ellerinde meşalelerle evin çitlerine tırmanmaya çalıştığını aktaran Netanyahu, polisin bu duruma kayıtsız kaldığını iddia etti.

Göstericiler arasında kendisine açıkça ölüm tehditleri yöneltenlerin olduğunu savunan Yair, “Bu tehditlerin gerçekleşmesine göz yuman ya da müdahale etmeyen üst düzey yetkililerin varlığı oldukça açıktı” dedi.

Yair Netanyahu ayrıca, İsrail’de tartışma yaratan yargı reformu sürecine karşı düzenlenen protestoların büyük kısmının yurt dışından, özellikle Almanya, İsveç, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa Birliği ülkelerinden fonlandığını iddia etti.

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