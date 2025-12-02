  1. Ekonomim
Nijerya Savunma Bakanı istifa etti

Nijerya’da, Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı. Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu’nun istifayı kabul ettiği ve Abubakar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanı istifa etti
Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar'ın istifa ettiği bildirildi.

Nijerya Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Abubakar'ın, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'ya dün istifasını sunduğu belirtildi.

Abubakar'ın sağlık sorunları nedenleriyle istifa ettiği belirtilen açıklamada, Tinubu'nun istifayı kabul ettiği ve Abubakar'a ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

2015'ten 2023'e kadar Jigawa eyaleti valisi olarak görev yapan 63 yaşındaki Abubakar, Tinubu tarafından 2023'te savunma bakanlığına atanmıştı.

