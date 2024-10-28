Nijerya'da üniversite çalışanları süresiz greve başladı

Nijerya Üniversiteleri Kıdemli Personel Birliği (SSANU) ile Eğitim ve İlişkili Kurumların Akademik Olmayan Personel Sendikası (NASU) işbirliğinde, üniversite çalışanları maaşlarının ödenmemesi ve "haksız muamele" nedeniyle ülke genelinde "süresiz greve" başladı.

SSANU ve NASU tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, iki sendikanın hükümete defalarca ültimatom vermesine rağmen olumlu bir sonuç alınamamasının "korkunç bir durum" olduğu belirtildi.

Açıklamada, iki sendikanın, ülke genelindeki tüm devlet üniversiteleri ve üniversiteler arası merkezlerdeki üyelerine "süresiz grev" çağrısı yaptığı kaydedildi.

Yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamayan üniversite çalışanları, en son geçen ay hükümete 3 haftalık ültimatom vermişti.