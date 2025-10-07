Nobel kazanan bilim insanı Fred Ramsdell'e ulaşılamıyor

2025 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan bilim insanlarından Fred Ramsdell’in, Idaho’nun teknolojiden uzak dağlık bir bölgesinde doğa yürüyüşünde olduğu için ödül kazandığından habersiz olduğu ortaya çıktı. The Guardian’ın haberine göre, Nobel Komitesi Ramsdell’e hâlâ ulaşamadı ve ödül haberini kendisine bildiremiyor.

Bu yılki Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü

Ramsdell, Seattle’dan Mary Brunkow ve Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nden Shimon Sakaguchi ile birlikte bağışıklık sistemi üzerine yaptığı önemli keşifler sayesinde bu yılki Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü.

Ancak Ramsdell’in şu anda telefonsuz bir yaşam sürmesi ve dijital iletişim araçlarından uzak olması, Nobel Komitesi’nin kendisine ulaşmasını engelledi. Ramsdell’in yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı laboratuvarın kurucu ortağı Jeffrey Bluestone da kendisine ulaşamadığını belirterek "Sanırım Idaho’nun vahşi doğasında sırt çantasıyla geziyor” dedi.

Nobel Komitesi zaman farkı nedeniyle ulaşmakta zorlandı

Nobel Komitesi, Seattle’da yaşayan Mary Brunkow’a da zaman farkı nedeniyle ulaşmakta zorlandı. Stockholm ile ABD’nin batı yakası arasında 9 saat fark bulunuyor.

Nobel Komitesi, benzer bir durumu 2020 yılında Ekonomi Ödülü’nü kazanan Bob Wilson ve Paul Milgrom ile yaşamıştı. Wilson gece yarısı çalan telefonu kapatmış, Milgrom’a ise ancak komşusunun kapısını çalmasıyla ulaşılabilmişti.