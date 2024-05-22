3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanıma kararı aldı

Norveç hükümeti Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi." dedi.

On binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı bir savaşın ortasında hem İsraillilere hem de Filistinlilere siyasi çözüm sunan tek alternatifi canlı tutmaları gerektiğini belirten Store, bunun, "yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan iki devlet" olduğunun altını çizdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği ve ilerletmeye çalıştığı vurgulanarak Filistin'in bir devlet olarak tanınmasının, Norveç'in, Orta Doğu'daki çatışmaya kalıcı bir çözümün sadece iki devletli bir çözüm yoluyla sağlanabileceği yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladığı bildirildi.

Açıklamada, Filistin'in, Avrupa'daki benzer görüşe sahip ülkelerle eş zamanlı olarak, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanınacağı belirtildi.

Norveç, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

İrlanda ve İspanya da tanıyacak

Norveç’in ardından, İrlanda Başbakanı Harris ve İspanya Başbakanı Sanchez de Filistin'i tanıyacaklarını duyurdu.

İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak.

İsrail, İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi.

Büyükelçililerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını kaydetti.