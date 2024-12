Obama 2024 favorilerini paylaştı: Türk yazarın kitabını önerdi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yıl sonu geleneklerinden biri haline gelen “favori listelerini” paylaşarak yine dikkatleri üzerine çekti. Obama, sosyal medya hesabından 2024 yılının en sevdiği kitaplarını, filmlerini ve şarkılarını açıkladı. Bu yılki kitap listesinde yer alan bir isimlerden biri, son romanı The Anthropologists'le Türk yazar Ayşegül Savaş oldu.

"Beni derinden etkileyen ve uzun süre aklımdan çıkmayan bazı kitapları sizinle paylaşmak istedim"

Obama gönderisinde “Her yıl favori kitaplarımı, filmlerimi ve müziklerimi paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Bu yıl da okuduktan sonra beni derinden etkileyen ve uzun süre aklımdan çıkmayan bazı kitapları sizinle paylaşmak istedim. Tatil sezonunda bu kitaplara göz atmayı unutmayın!” sözleriyle kitap listesini paylaştı.

Savaş, The Anthropologists ile büyük övgü topladı

Ayşegül Savaş, yazı dilini İngilizce kullanarak eserler veren bir yazar. Türkiye ve Danimarka’da büyüyen Savaş, Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite ve yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra yazın hayatına yöneldi. 2024 yılında yayımlanan üçüncü romanı The Anthropologists, hem eleştirmenlerden hem de okuyuculardan büyük övgü topladı

Roman ne anlatıyor?

Roman modern çift ilişkilerini derinlemesine incelerken, göçmenlik deneyimi ve aidiyet kavramlarına da ışık tutuyor. Yeni bir şehirde yaşam kurmaya çalışan genç bir çiftin hikayesi üzerinden ilerleyen eser, okuyucuyu insan ilişkilerinin karmaşıklığı ve ev dediğimiz yerin ne anlama geldiği üzerine düşünmeye davet ediyor.

Obama'nın listesi Savaş'ı küresel sahnede öne çıkardı

Barack Obama, edebiyat, sanat ve müzikle olan yakın ilgisiyle biliniyor. Her yıl hazırladığı listeler, hem kültürel bir rehber hem de o yılın önemli eserlerine bir övgü niteliği taşıyor. Obama’nın bu yılki listesi, Ayşegül Savaş’ın adını küresel sahnede daha da ön plana çıkardı.

Türkiye’deki edebiyat çevrelerinde bu başarı büyük bir coşkuyla karşılandı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Savaş’ın eserlerinin evrensel bir dile sahip olduğu ve bu başarının Türk edebiyatının uluslararası alandaki temsilini güçlendirdiği sıkça dile getirildi.

Obama'nın film listesi

Obama’nın film listesi de dikkat çekiciydi. Bilim kurgu efsanesi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, tiyatro dünyasından Piyano Dersi (The Piano Lesson) ve bağımsız yapım All We Imagine as Light (Aydınlık Hayallerimiz) bu yıl öne çıkanlar arasında yer aldı.

Obama'nın müzik listesi

Müzik listesi ise Beyonce, Kendrick Lamar, Billie Eilish ve Hozier gibi dev isimlerle doluydu.

Ayşegül Savaş’ın The Anthropologists romanı, yalnızca bireysel bir hikaye anlatmaktan öte, göçmenlik, aidiyet ve ilişkilere dair evrensel temaları ele alıyor. Bu, hem Türk hem de dünya edebiyatına kazandırılmış önemli bir eser olarak literatürde yerini sağlamlaştırdı. Ve eserin Barack Obama’nın önerisiyle daha fazla okuyucunun bu esere ulaşacağı kesin.