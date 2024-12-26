Orta Doğu'da yeni sayfa: Suriye'den Arap ülkeleriyle işbirliği mesajı

Şeybani, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Kuveyt, Bahreyn ve Lübnan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

Katar ve Libya hükümetindeki bakanlarla da görüştüğünü aktaran Şeybani, Suriye'nin bölgedeki uzantısı ve Arap ülkeleriyle olan derin ilişkilerini fark ettiğini vurguladı.

Önümüzdeki günlerde Suriye ile muhitindeki Arap ülkeleri arasında tüm alanlarda büyük işbirliğine tanıklık edeceklerini ifade eden Şeybani, yeni Suriye'de halkın umut ve beklentilerini gerçekleştirmek için bölge ülkeleriyle işbirliğini güçlendireceklerine işaret etti.

Öte yandan, Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya'nın Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme olanaklarının ele alındığı dile getirildi.