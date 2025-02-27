Öcalan'ın çağrısına dünya ne dedi? Almanya, BM, AP, IKBY'den ilk açıklamalar geldi

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından açıklama yaptı. Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı. Öcalan’ın açıklamasının öncesinde terör örgütü elebaşının İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı paylaşıldı.

Öcalan çağrısının ardından dünyadan ilk tepkiler geldi.

BM: Öcalan'ın çağrısı PKK'nın dağılması için umut ışığı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, söz konusu çağrı için "umut ışığı" ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adım olur

Alman hükümeti, Türkiye'de tutuklu bulunan PKK lideri ve kurucusu Abdullah Öcalan'ın yaptığı PKK'yı feshetme çağrısını "tarihi bir fırsat" olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Abdullah Öcalan'ın bugün PKK ve bağlı gruplarına silah bırakma ve PKK'yı feshetme çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, on binlerce insanın hayatına mal olan ve on yıllardır süren terör, şiddet ve misilleme sarmalını kırmak için tarihi bir fırsat sunacaktır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "şiddetin sona ermesinin önemli bir ilk adım" olacağına vurgu yapılırken, "Türkiye halkı için uygulanabilir bir çözüme giden yolda daha fazla adım atılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında "Öncelikle Türkiye'deki Kürtlerin kültürel ve demokratik haklarına saygı gösterilmesi ve bunların güvence altına alınması" gerektiğine işaret edilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin "bu siyasi sürecin şekillendirilmesinde ve üzerinde uzlaşılan çözümlerin bağlayıcı bir şekilde yaşama geçirilmesinde" merkezi bir rol oynadığna işaret edildi. Açıklamada, Alman hükümetinin de "Böylesi bir süreci desteklemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğu" vurgulandı.

Almanya Yeşiller Milletvekili Lucks: Öcalan’ın çağrısı dönüm noktası olabilir

Almanya Yeşiller Milletvekili Max Lucks internet sayfası üzerinden yaptığı yazılı açıklamada "PKK kurucusu Öcalan'ın silah bırakma çağrısı, bugünü yeni Türk-Kürt barış sürecinde bir dönüm noktası haline getirebilir" ifadelerini kullandı. Lucks "Eğer Türk hükümeti ile PKK arasındaki barış görüşmelerinin koşulu PKK'lıların silah bırakmasıysa, o zaman gerçek bir barış sürecini kolaylaştırmak için hamle sırası artık Türk hükümetinde" dedi.

"Sürdürülebilir ve adil bir barışa ihtiyaç vardır" diyen Lucks sözlerine "2010'lu yıllardaki barış müzakereleri bize bunu göstermiştir: Bu ancak parlamento ve sivil toplum sürekli olarak sürece dahil olursa başarıya ulaşabilir. Böyle bir süreç, demokratik bir Türkiye ve Kürtlerin durumunda bir iyileşme fırsatı sunmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Lucks: Avrupa için de fırsat

Barış sürecinin Avrupa için de bir fırsat sunduğunu ve Türkiye'de demokrasi ve insan hakları açısından durumun iyileşmesinin ümit edilebileceğini belirten Lucks "(Türkiye'de) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması ve Avrupa Konseyi üyesi olarak kalınması ilk kez mümkün görünüyor. Bu aynı zamanda Almanya-Türkiye ilişkilerini de kurtaracaktır" dedi.

Max Lucas açıklamasını "Türk hükümeti şimdi AİHM'e uymaya ve seçilmiş milletvekillerine yönelik avına son vermeye çağrılmaktadır. Özellikle Selahattin Demirtaş bir an önce serbest bırakılmalıdır. Mevcut Alman hükümeti olası yeni bir barış sürecini teşvik etmek için elinden geleni yapmalıdır" sözleriyle bitirdi.

AP Raportörü Sanchez: Tarihi bir adım

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının"memnuniyetle karşılanan tarihi bir adım" olduğunu belirtti. Nacho Sanchez Amor çağrıyı "Türkiye'deki Kürt meselesini diyalog ve uzlaşı temelinde, barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturacak, potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktası" olarak niteledi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı, son derece memnuniyetle karşılanan tarihi bir adımdır. Türkiye'deki Kürt meselesini diyalog ve uzlaşı temelinde, barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturacak potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani: PKK çağrıya uymalı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Öcalan'ın mesajını sıcak bir şekilde karşıladıklarını belirterek PKK'yı bu mesaja uymaya ve uygulamaya çağırdı.

Barzani, açıklamasında "Sayın Öcalan'ın mesajını ve PKK'nın silahsızlandırılması ve tasfiyesi çağrısını sıcak bir şekilde karşılıyoruz. PKK'yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Bu çağrının barışın ve barışçıl çözümün yolunu açmasını diliyoruz. Elbette ki, silahla ve şiddetle değil, daha iyi sonuçların ve kazanımların elde edileceği barışçıl, medeni ve demokratik mücadelenin zamanıdır. Biz Kürdistan Bölgesi olarak barış sürecini tam olarak destekliyoruz ve sürecin başarıya ulaşması için üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız. İktidarının başından bu yana net bir vizyonla barış için çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetinin rolünü de takdir ediyoruz. Bundan sonraki aşamanın Türkiye'deki diğer partilerin de katılımı ve dayanışmasıyla başarılı bir barış ve çözüm aşaması olmasını, ülkede ve tüm bölgede barış ve istikrarın hakim olmasını temenni ediyoruz." dedi.