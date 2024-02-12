Ölen İsrailli asker sayısı 566'ya yükseldi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda Adi Eldor ile Alon Kleinman adındaki iki askerin öldürüldüğü, üç askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566'ya yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Refah’a saldırılarda 100’den fazla kişi öldü

İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail’in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.