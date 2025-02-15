OpenAI, Elon Musk'ın satın alma teklifini reddetti

Elon Musk ile rakibi Sam Altman arasındaki çekişme, Cuma günü OpenAI yönetim kurulunun Tesla CEO'su tarafından yönetilen bir yatırım konsorsiyumunun 97,4 milyar dolarlık teklifini reddetmesiyle yeni bir boyut kazandı.

"OpenAI satılık değil"

OpenAI yönetim kurulu başkanı Bret Taylor, Cuma günü yaptığı açıklamada, "OpenAI satılık değil ve yönetim kurulu, Bay Musk'ın rekabeti bozmak için yaptığı son girişimi oy birliğiyle reddetti" dedi.

ChatGPT'nin arkasındaki kar amacı gütmeyen bir girişim olan San Francisco merkezli OpenAI, kar amacı güden bir işletme olmaya çalışıyor. Aynı zamanda CEO olan Altman tarafından kuruldu.

Taylor Cuma günü, "OpenAI'nin olası herhangi bir yeniden organizasyonu, kar amacı gütmeyen kuruluşumuzu ve AGI'nin tüm insanlığa fayda sağlama misyonunu güçlendirecektir" dedi.

Musk, geçen yıl OpenAI'yı dava etmişti

OpenAI'ye erken yatırım yapanlardan Musk, geçen yıl kar amacı gütmeyen kuruluşa dava açarak, kuruluşun insanlığa fayda sağlama misyonundan uzaklaştığını iddia etti.

SpaceX CEO'su ayrıca OpenAI ile rekabet eden xAI adlı bir yapay zeka girişimine de liderlik ediyor.

Musk, 2022'de sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı ve adını X olarak değiştirdi.

Musk liderliğindeki bir yatırım konsorsiyumu Pazartesi günü OpenAI'yi satın alma teklifini duyurdu.

Pazartesi günü yatırımcıları temsil eden avukat Marc Toberoff, "Sam Altman ve mevcut OpenAI Inc. Yönetim Kurulu tamamen kâr amacı güden bir şirket olmaya niyetliyse, yardım kuruluşunun liderliğinin elinden aldığı şey için tazmin edilmesi hayati önem taşıyor: Zamanımızın en dönüştürücü teknolojisi üzerindeki kontrol" dedi.

Musk Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "OpenAI'nin bir zamanlar olduğu gibi açık kaynaklı, güvenliğe odaklı bir güce geri dönmesinin zamanı geldi. Bunun olmasını sağlayacağız." dedi.

Altman, X'e "Hayır teşekkürler ama isterseniz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alırız" diyerek yanıt verdi.