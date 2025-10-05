  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Pablo Escobar’ın arazisi mağdur kadınlara dağıtılacak
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ülkenin ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’a ait arazilerin bir bölümünün, ülkenin uzun yıllar süren iç çatışmalarında zarar görmüş kadın mağdurlara verileceğini açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, devletin Ulusal Arazi Ajansı tarafından paylaşılan bir duyuruyu doğrulayarak, bazı kadınların 120 hektarlık araziyi ev kurmak ve tarım yapmak üzere kiraladığını söyledi.

Ajans Başkanı Harman Felipe, bu kadınların 2017’de yerel yönetim tarafından bölgeden çıkarıldığını, ancak şimdi arazilerini geri aldıklarını belirtti.

Pablo Escobar’ın mirası

1980’lerde Forbes dergisi, Escobar’ın servetini 25 milyar dolar olarak tahmin ediyordu. Onun ünlü çiftliği Hacienda Napoles, kuzeybatıdaki Antioquia bölgesinde bulunuyor. Çiftlik, Escobar’ın ölümünden sonra devletin eline geçti ve bir tema parkına dönüştürüldü. İçerisinde bir otel ve hayvanat bahçesi yer alıyor.

Ancak çiftliğin en tartışmalı mirası, Escobar’ın Afrika’dan yasa dışı yollarla getirdiği su aygırları (hipopotamlar) oldu. Escobar’ın 1993 yılında ölümünden sonra serbest kalan bu hayvanlar, yıllar içinde kontrolsüz şekilde çoğalarak bölgedeki ekosistemi tehdit eder hale geldi.

Su aygırlarının çevreye ve yerel halkın güvenliğine zarar vermesi endişe yaratıyor. Ancak halkın bir kısmı bu hayvanlara duygusal bir bağ kurmuş durumda. 2009’da “Pepe” adındaki bir hipopotamın öldürülmesi sonrası başlayan protestolar, 2012’de hipopotam avının yasaklanmasına yol açmıştı.

