Pakistan seçimlerinde tutuklu eski Başbakan Han destekli bağımsızlar 1. sırada

Ulusal basındaki haberlere göre, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste bağımsız milletvekilleri 101 sandalye kazandı. Söz konusu 101 sandalyenin 93'ü PTI destekli bağımsız milletvekillerine ait. PML-N 75 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 54 sandalye kazandı.

Ulusal Meclis'teki 2 sandalye için seçimler, sırasıyla bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.

Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamladı.

Eyalet meclislerinde sonuçlar

Pencap Eyalet Meclisinde PTI 138, PML-N 137, PPP ise 10 sandalye kazandı

Hayber Pahtunhva’da Eyalet Meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 90 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 4 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde seçimleri açık ara önde tamamladı.

Belucistan Eyalet Meclisinde PPP 11, PML-N 10 ve PTI 6 sandalye kazandı.

Sind Eyalet Meclisinde PPP, seçimi önde tamamladı. Eyalet Meclisinde PTI 13, MQM-P 28 ve PPP 84 sandalye kazandı.

70 sandalyenin dağılımı

Pakistan Ulusal Meclisi'nde 336 sandalye bulunuyor.

Ulusal Meclis'teki 336 sandalyeden 60'ı kadınlara, 10'u ise dini azınlıklara ayrılmış durumda. Bu, sadece 266 sandalye için milletvekillerinin yarıştığı anlamına geliyor.

Bu 70 sandalye de, oyların yüzde 5'inden fazlasını alan partiler arasında nispi temsil yoluyla paylaştırılıyor. Söz konusu 70 sandalye için milletvekilleri aday olmuyor.

Söz konusu 70 sandalyenin siyasi partiler arasında paylaştırılması, bir sonraki hükümetin başbakanın kim olacağı konusunda önemli bir rol oynayacak.

Her ne kadar seçimleri diğer partilerin önünde tamamlasa da PTI, seçimlere bağımsız milletvekilleriyle girdiği için bu 70 sandalyeden faydalanamıyor.

Koalisyon hükümeti senaryoları

PML-N ile PPP arasında koalisyon hükümeti kurulması konusunda görüşmeler sürüyor.

İki parti, Ulusal Meclis’te 17 sandalye kazanan Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P) ile de temas halinde.

Küçük partilerden de destek alması durumunda PML-N ve PPP öncülüğünde bir koalisyonun kurulması olası görünüyor.

Nisan 2022'de İmran Han'ın görevden düşürülmesinin ardından iki partinin öncülük ettiği Pakistan Demokratik Hareketi ittifakı, ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Bağımsız milletvekillerinin rolü

Bir diğer olası senaryo ise PPP ile İmran Han destekli bağımsız milletvekillerinin koalisyon hükümeti oluşturması.

PTI, desteklediği bağımsız milletvekillerinin partiye sadık kalacağını ve Han'a meydan okuyan diğer partilere katılmayacağını belirtiyor. Fakat Ulusal Meclis'teki diğer partiler, parlamentoda salt çoğunluğu elde etmek için bağımsız milletvekillerini kendi saflarına katmak istiyor.

PTI destekli milletvekili Vasim Kadir, bugün PML-N’ye geçiş yaptığını duyurdu.

Bağımsız milletvekilleri, Han'ın desteklediği bir partiye katılabilir veya Han'a muhalif olan farklı siyasi partilere geçiş yapabilir.

İmran Han yeniden başbakan olabilir mi?

Tutuklu 71 yaşındaki İmran Han hakkında 202 dava bulunuyor. Han ayrıca yargılandığı 3 farklı davadan 31 yıl hapis cezası aldı.

Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan ve 10 yıl süreyle kamu görevinden men edilen Han, yasal olarak partisine başkanlık edemez. Kısa vadede Han'ın cezaevinden çıkması ve başbakanlık koltuğuna oturması olası görünmüyor.