Pakistan'da İmran Han taraftarları ile polis arasında arbede

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da eski Başbakan İmran Han taraftarları ile polis arasında mahkeme dışında arbede çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Lahor’dan İslamabad’a gelen Han’ın taraftarları ile güvenlik güçleri arasında mahkeme dışında arbede yaşandı.

Polis, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) taraftarlarına biber gazı ve copla müdahale etti, PTI destekçileri de polise taş ve sopa fırlattı.

PTI Özel Kalem Müdürü Şibli Faraz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yaşanan olayların ardından Han’ın konvoyu duruşmaya geç kaldı.

Mahkemenin hakimi Zafer İkbal, Han’ın duruşmaya katılmasını bekleyeceğini belirtti. Han ise mahkemeye daha önce vardığını ancak içeri girmesine izin verilmediğini iddia etti.

Han, bu sabah Lahor'dan ayrılmıştı

Han, bu sabah Lahor’daki konutundan duruşmaya katılmak için İslamabad’a doğru yola çıkmıştı.

Yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan Han hakkında 13 Mart'ta iki tutuklama kararı verilmişti.

Polisin, Han'ı gözaltına almak için 14 Mart'ta başlattığı operasyon sırasında PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı. Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han'ı gözaltına alamamıştı. Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, duruşmaya katılacağını beyan eden Han hakkındaki tutuklama kararını dün askıya almıştı.

Eski Başbakan Han hakkında 94 dava bulunuyor.

İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.