Panama Kanalı’nda ücret iddialarına yanıt!

Panama Kanal Otoritesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD hükümetine ait gemilerin bu tür ücretlere tabi olmadan geçiş yapabileceğini söylemesinin ardından, kanaldan geçiş ücretlerinde veya haklarında herhangi bir değişiklik yapmadığını söyledi.

Otorite, "Panama Kanal Otoritesi, belirttiği gibi, tüm sorumlulukla, söz konusu ülkeden savaş gemilerinin geçişi konusunda ilgili ABD yetkilileriyle diyalog kurmaya isteklidir" dedi.