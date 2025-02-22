Papa Francis'in istifa edeceği iddiası! Vatikan’dan açıklama geldi

Vatikan, Papa Francis'in Pazar günü Angelus duasını yapmayacağını ve geçen hafta olduğu gibi bu duanın okunmayıp sadece yayınlanacağını bildirdi.

İstifa söylentilerine Vatikan’dan açıklama

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağlık durumu endişe verici hale gelirken, istifasının yaklaştığı yönündeki söylentiler de artıyor.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Corriere della Sera gazetesi ile yaptığı röportajda, "Bunların hepsi bana gereksiz spekülasyonlar gibi görünüyor. Şimdi Papa'nın sağlığını, iyileşmesini, Vatikan'a dönüşünü düşünüyoruz. Önemli olan tek şey bu," dedi.

Papa’nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Parolin, "Tanrıya şükür, Gemelli'den gelen haberler cesaret verici, iyileşiyor. Ona evraklar gönderildi ve bu onun iyi durumda olduğu anlamına geliyor," dedi.

Vatikan, çift zatürre nedeniyle dokuz gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan Papa'nın moralinin iyi olduğunu, her gün kahvaltı yaptığını ve hastane odasından çalışmaya devam ettiğini söylüyor.

Yıllardır sağlık sorunları yaşayan 88 yaşındaki Papa Francis, gençliğinde sağ akciğerinin üst lobunu aldırdı.

'Hayati tehlikeyi atlatmadı'

Vatikan, Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin son güncellemesinde, "Papa'nın iyi dinlendiğini" ifade etti.

Papa'nın sağlık ekibinde yer alan Profesör Sergio Alfieri, "Papa'nın hayati tehlikeyi atlatmadığını" belirtti.

Alfieri, cuma günü hastane girişinde doktorlar ve basın mensupları arasında düzenlenen basın toplantısı sırasında, "Papa her zaman gerçeği söylememizi istemiştir," dedi. "Kronik hastalığı devam ediyor, Papa bunu biliyor, 'Durumun ciddi olduğunun farkındayım' dedi," ifadelerine yer verdi.

Bunun üzerine basın odası, Papa'nın pazar günü Angelus duasını yapmayacağını ve geçen hafta olduğu gibi bu duanın okunmayıp sadece yayınlanacağını bildirdi.

Papa geçen hafta cuma günü geçirdiği bronşit nöbetinin ardından Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Solunum yollarındaki polimikrobiyal enfeksiyona ek olarak her iki akciğerinde de zatürre teşhisi konmuştu.

Doktorların astım bronşiti teşhisi de koyduğu bu durum için antibiyotik ve kortizonun birlikte kullanılması gerekti.

Doktorlar, yaşlı hastalarda zatürrenin, akciğerlerindeki sıvıyı etkili bir şekilde dışarı atma güçlüğü göz önüne alındığında, onları özellikle komplikasyonlara eğilimli hale getirebileceğini söylüyor.

Yaşının yanı sıra, Papa'nın sağlığına ilişkin endişeler, gençliğinde bir akciğerinin bir kısmının alınmış olması nedeniyle daha da artmıştı.