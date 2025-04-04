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Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem!

Papua Yeni Gine'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
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Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem!
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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