Patrik Bartholomeos: Papa, Türkiye’ye gelmek için bana güvence verdi

Euronews Türkçe’ye konuşan Patrik Bartholomeos, Papa’nın Türkiye seyahatini, büyük ihtimalle Ortodoks dünyası için önemli olan Aziz Andreas Yortusu'na denk gelen Kasım ayı sonunda yapacağını söyledi.

"Papa'nın ziyareti için tarih üzerinde çalışıyoruz"

Papa 14. Leo, Hristiyan dünyası için büyük önem arz eden Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirmesi gündemde olan Türkiye ziyaretine onay verdi. Euronews Türkçe’ye konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, tarih üzerinde çalışmalara başladıklarını belirtti.

Patrik, Papa'nın Türkiye’ye gelmesi için resmi daveti iletti

Kardinaller tarafından düzenlenen seçimlerin ardından 8 Mayıs’ta Katolik Kilisesi’nin ruhani liderliği ve Vatikan Devlet Başkanlığına seçilen Papa 14. Leo’nun Pazar günü gerçekleştirilen göreve başlama törenine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.

Patrik Bartholomeos ve Patrikhaneden bir heyet, bu sabah Vatikan’da Papa ile bir araya geldi. Bu vesileyle Patrik, Papa 14. Leo’ya, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü için Türkiye’ye gelmesi için resmi daveti iletti.

Patrik Bartholomeos, Ortodoks dünyasının önemli bayramlarından olan Aziz Andreas Yortusuna denk gelen Kasım ayı sonunu Papa’ya önerdi. Vatikan’ın da bu tarihi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Ziyaret “devlet ziyareti” statüsünde yapılacak

u ziyaretin hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya resmi davet mektubu göndermesi gerekecek. Böylece Papa’nın ziyareti, bir “devlet ziyareti” statüsünde yapılacak.

Bu nedenle de, Papa’nın önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi, ardından da Patrikhane için İstanbul ve İznik’e geçmesi planlanıyor.

Patrik Bartholomeos, Vatikan’ın ardından 21 Nisan’da vefat eden Papa Francesco’nun mezarını ziyaret etmek için Roma’nın merkezindeki Azize Meryem Bazilikasına gitti.

Papa Francesco’ya duygusal veda

Euronews Türkçe’ye açıklamalarda bulunan yapan Patrik Patrik Bartholomeos, “Çok sevgili ve saygı duyduğum arkadaşım Papa Francesco’nun mezarını ziyaret etmek istedim. Onun 12 yıllık görevi boyunca Kiliselerin ve insanlığın iyiliği için çok iyi çalıştık. Aynı ideal ve vizyona sahip olduk. Görevinin başında bizi (patrikhane) ziyaret etmekle onurlandırdı. Kudüs’te İsa’nın mezarı önünde birlikte dua ettik” dedi.

“Papa, Türkiye’ye gelmek için bana güvence verdi”

Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümünü birlikte kutlamak için Türkiye’ye gelmeye hazırlanırken Papa Francesco’nun vefat ettiğini hatırlatan Patrik, bu sabah (pazartesi) onun halefi Papa 14. Leo ile buluştuklarını anlatarak, “Onun, kiliselerimiz ve tüm Hristiyanlık için aynı yolda ilerlemek için büyük bir memnuniyet duyduğunu gördüm. İznik’in yıl dönümü için Türkiye’ye geleceğine dair bana güvence verdi,” ifadelerini kullandı.

“Program üzerinde hükümetimiz ile de çalışmalarımız olacak”

Bunun ardından şimdi bir tarih üzerinde çalıştıklarını belirten Patrik, “Türkiye’de devletimiz ve hükümetimiz ile de çalışmalarımız olacak bu program hakkında. Çünkü kendisi (Papa) ilk önce Ankara’ya gidecek. Ondan sonra İznik’e veya patrikhanemize ya da ikisine de gidecek” diye konuştu.

“Papa Hazretleri, beraber çalışma konusunda çok istekli”

Çok önemli gelişmeler beklediklerini söyleyen Patrik, “Papa Hazretleri, beraber çalışma konusunda çok istekli; dünyadaki barış için, insanlığın hayırları için. Tecrübeli ve zekidir kendisi. Ve bunun için büyük bir iyimserlikle bakıyoruz geleceğimize,” dedi.

Papa’yı ağırlamaktan onur duyacaklarını dile getiren Patrik, “Belki bu onun Vatikan dışına ilk seyahati olacak,” bilgisini de paylaştı.

Papa 14. Leo, Türkiye’yi ziyaret eden 5’inci Katolik lider olacak

Papa 14. Leo, Türkiye’yi ziyaret eden 5’inci papa olacak ve bunun için Kasım sonunu seçerse kendisinden önceki diğer üç papayla aynı yolu izlemiş olacak.

Türkiye'ye 2014 yılında giden Papa Francesco’nun yanı sıra, Papa 6. Paul (1967), Papa 2. Jean Paul (1979) ve Papa 16. Benedikt (2006) de birer ziyarette bulunmuştu.

Papa 6. Paul temmuz ayında, diğer üç papa ise yine Aziz Andreas Yortusu nedeniyle Kasım sonunda Türkiye’ye gitmişti.

Öte yandan, Papa Francesco, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü için bu kente gitmeyi çok arzu etmiş, değişik vesilelerle bunu dile getirmişti.

11 yıl önce kutsal topraklara ziyareti sırasında Papa’nın Patrik Bartholomeos ile bunu planladığı ve “Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik’e gitsin,” diye sözlü bir vasiyette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Papa Francesco’nun ayrıca, Şubat ortasında hastalanmasının ardından Patrik Bartholomeos’tan, Mayıs sonu yapılması planlanan İznik’teki yıl dönümü etkinliği tarihini ertelemesi konusunda ısrarcı olduğu ve bu şekilde iyileşip bu ziyareti gerçekleştirmeyi umduğu da edindiğimiz bilgiler arasında.

Kiliselerin bütünlüğü için önemli

Bölünmüş Hristiyan dünyasında uzlaşma sağlama çabalarının ilk örneklerinden olan Birinci İznik Konsili’nin yıl dönümü, Kiliselerin birliği için önem taşıyor.

Söz konusu konsilde olduğu gibi; Paskalya tarihi başta olmak üzere anlaşamadıkları bir dizi ayrışma konusunun da ele alınması beklenen bu etkinliğe, Fener Rum Patrikhanesi ve Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı yerel kilise temsilcilerinin aralarında bulunduğu 2 bine yakın dini temsilcinin de katılması planlanıyor.

Hristiyanlığın ilk evrensel kilise meclisi olan İznik Konsili, İmparator Konstantin’in çağrısıyla 325 yılının Mayıs ayında toplandı. Burada kabul edilen itikat formülü, günümüz Hristiyanlığının esasını oluşturdu.

Papa 14 Leo, Pazar günü düzenlenen göreve başlama ayininde ve ertesi gününde diğer kilise ve dinlerin temsilcileriyle bir araya geldiği oturumda yaptığı konuşmalarda, selefi Francesco gibi kiliselerin birliğinin önemimden bahsetti.

Papa 14. Leo, bu göreve seçilmesinin Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümüne denk geldiğini hatırlatarak, birlikte bir ekümenik yürüyüşün altını çizdi.

Tüm Hıristiyanlar arasında tam bir birlik olması gerektiğine değinen Papa, “Roma Episkoposu olarak, öncelikli görevlerimden birinin, Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh’ta birleşen aynı inancı benimseyen herkes arasında tam ve görünür bir birliğin yeniden kurulması olduğunu önemsiyorum" dedi.