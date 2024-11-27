Pentagon'dan kritik açıklama: Lübnan'daki ateşkes ‘tarihi bir an’, Gazze için 'umut'

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ateşkesi değerlendirdi.

ABD Savunma Bakanı: Lübnan Ateşkesi "tarihi bir an"

Lübnan'daki ateşkesi "tarihi bir an" olarak niteleyen Austin, bu sayede, Lübnan ve İsrail'deki on binlerce sivilin evlerine güvenli şekilde dönebileceğini belirtti.

Austin, İsrail'in "kendini savunma hakkına" verdikleri desteğin altını çizerek, ateşkesin uygulanmasını desteklemek için uluslararası ve kurumlar arası ortaklarıyla çalışacaklarını söyledi.

"Gazze için de 'bir umut' olmasını diliyoruz"

Bu ateşkesin Gazze için de "bir umut" olmasını dileyen Austin, Gazze'deki insani koşulların iyileştirilmesine odaklanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Austin, ayrıca Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaya kararlı olduklarını ifade etti.

Ne olmuştu?

Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Joe Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.